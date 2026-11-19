Sie entscheiden über Strafen und Strafmaß an den Grand-Prix-Wochenenden. Nun soll der nächste Schritt zu einer weiteren Professionalisierung gemacht werden.

Las Vegas (dpa) – Die Formel 1 soll schon vom kommenden Jahr an Vollzeit-Rennkommissare bekommen. Der für die Regeln zuständige Internationale Automobilverband (Fia) teilte vor dem drittletzten Saisonrennen mit, dass das Programm darauf abziele, in den kommenden Jahren eine Abteilung mit 12 bis 15 hauptamtlichen Rennkommissaren aufzubauen. Dies soll zu einer weiteren Professionalisierung und mehr Konstanz in den Entscheidungen beitragen.

Mit einer kleineren Zahl soll bereits 2027 gestartet werden. Zunächst ist der Einsatz von gemischten Teams – Voll- und Teilzeit-Rennkommissare – geplant, hieß es vor dem Rennen in Las Vegas. Die Rennkommissare entscheiden bei Regelverletzungen an den Grand-Prix-Wochenenden unter anderem über die Strafen und das Strafmaß.