Max Verstappen ist zurück. Nach dem Sieg in Malaysia rast der Red-Bull-Star in Singapur zum Sprint-Erfolg und ist auch Schnellster in der Qualifikation. Es könnte ein rauschendes Jubiläum werden.

Singapur (dpa) - In Badelatschen machte es sich Max Verstappen nach seiner schweißtreibenden Pole Position bei der Fahrerpressekonferenz bequem. Der Red-Bull-Star stimmte sich mit dem Sprintsieg und dem besten Startplatz für sein Jubiläumsrennen in Singapur ein. Nach dem Erfolg bei dem Mini-Event über 100 Kilometer raste der viermalige Weltmeister zum 50. Mal in der Startaufstellung ganz nach vorne. Verstappen verschaffte sich in einer engen Qualifikation unter dem Flutlicht auf dem Marina Bay Street Circuit die perfekte Ausgangslage für seinen 250. Grand Prix.

«Es war gut. Die Abstände sind aber eng», befand der Red-Bull-Pilot, der seinen Aufwärtstrend fortsetzte. Vor einer Woche in Malaysia hatte er seine erste Pole der Saison errungen und dann auch den Grand Prix gewonnen. «Ich bin sehr glücklich, der Wagen war das ganze Wochenende schon stark», sagte Verstappen nach seiner ersten Singapur-Pole.

Wolff zieht den Hut vor Verstappen

Der 29-Jährige verwies in 1:31,373 Minuten Ferrari-Fahrer Charles Leclerc (+0,054 Sekunden) hauchdünn auf den zweiten Platz. Vor den Augen von US-Medienpersönlichkeit Kim Kardashian, die in der Scuderia-Garage mitfieberte, wurde Lewis Hamilton (+0,123 Sekunden) im zweiten Ferrari Dritter. «Man muss den Hut ziehen, sie schaffen es immer wieder, sich neu zu erfinden», lobte Mercedes-Teamchef Toto Wolff Pole-Mann Verstappen. «Ich bin froh, dass wir noch einen großen Vorsprung haben.»

Direkt hinter Hamilton landete WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli auf dem vierten Rang. Der Italiener, der sich mit einer neuen Spezifikation seines Autos schwertut, konnte im Sprint seine WM-Führung aber sogar auf 89 Punkte auf George Russell im zweiten Mercedes ausbauen.

Nico Hülkenberg staubte im chaotischen Sprint Stunden als Siebter sogar zwei WM-Punkte ab. In der Qualifikation verpasste er als Elfter den jedoch letzten K.-o.-Durchgang. Wegen einer möglichen Behinderung von Williams-Fahrer Carlos Sainz wurde der Deutsche noch zu den Rennkommissaren vorgeladen.

Verstappen beschwert sich über die Schaltung

Nachdem im chaotischen Sprint die Autos reihenweise ausgefallen waren, konnten in der Qualifikation sogar alle Wagen an den Start gehen. Und da lieferten sich Verstappen, Hamilton und schließlich auch Leclerc einen ganz engen Fight um die Pole Position.

«Irre, irre schlechtes Schalten. Vor allem das Runterschalten ist schlecht», hatte Verstappen zu Beginn der Qualifikation noch geklagt. Dann aber gab der Niederländer so richtig Gas. Hamilton verlor auf seiner letzten Runde im zweiten Streckenabschnitt wertvolle Zeit, um Verstappen doch noch von der Pole zu verdrängen. «Unglaubliche Leistung von Max», schwärmte Red-Bull-Teamchef Laurent Mekies von seinem Star.

Ein Debakel im Sprint hatte Russell erlebt. Nach einem mehr als 30 Minuten verspäteten Start wegen heftiger Schauer krachte der Engländer, der beim Rennen in Malaysia vor einer Woche auf Rang drei liegend kurz vor dem Ende von einem Motorschaden ausgebremst wurde, schon in der zweiten Runde selbst verschuldet in die Streckenmauer.

«Es war ein Fehlurteil von mir. Ich hatte mehr Power von der Batterie als ich dachte. Es tut mir sehr leid für das Team, es ist ärgerlich», sagte Russell, der drei Sprints in diesem Jahr gewonnen hatte. So sinkt seine Mini-WM-Chance noch weiter. Denn im Grand Prix am Sonntag (14.00 Uhr/Sky) muss er wegen eines regelwidrigen Wechsels der Power Unit vom Ende des Feldes starten. Platz sechs in der Qualifikation brachte ihm also nichts.

Die Fans bekamen bei dem Mini-Event über 100 Kilometer aber so einiges geboten. Von Crashs bis zu Ausfällen. Nur 13 von 22 Autos kamen ins Ziel. Allen voran Verstappen, der im 250. Formel-1-Rennen seiner Karriere am Sonntag nun auch erstmals den Grand Prix in Singapur gewinnen will.