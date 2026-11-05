Lewis Hamilton erreicht in Brasilien einen Meilenstein. Der Ferrari-Star bestreitet sein 400. Rennen. Auf dem Kurs in Interlagos wird ihn ein Lokalheld lautstark unterstützen.

São Paulo (dpa) – Neymar lässt sich das Formel-1-Jubiläum von Lewis Hamilton in Brasilien nicht entgehen. Der einstige Weltklassefußballer wird den Rekordweltmeister der Motorsport-Königsklasse bei dessen 400. Grand Prix an diesem Wochenende in Interlagos vor Ort unterstützen.

«Ich bin so glücklich, dass du diesen großen Erfolg in meinem Land, in Brasilien, erreichst, wo du immer so herzlich empfangen wirst», sagte der Offensivstar des FC Santos in einem Video und kündigte sein Kommen an. «Du bist mittlerweile praktisch ein brasilianischer Staatsbürger.» Hamiltons Vorbild ist die brasilianische Formel-1-Ikone Ayrton Senna. 2022 wurde er zum Ehrenbürger Brasiliens ernannt.

Neymar und Hamilton kennen und schätzen sich schon lange. Der Engländer gewann in seiner Karriere siebenmal die WM und ist damit neben Michael Schumacher Rekordweltmeister der Formel 1. In bislang 399 Rennen holte der Ferrari-Star 106 Siege und 105 Pole Positions. Nur Fernando Alonso (446) hat mehr Rennen bestritten als Hamilton.