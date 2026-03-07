Erstmals seit 20 Jahren ist wieder eine deutsche Mannschaft im Eishockey bei den Paralympics dabei. Zum Auftakt gibt es eine derbe Niederlage.

Mailand (dpa) - Die deutsche Para-Eishockey-Nationalmannschaft hat bei ihrer ersten Teilnahme an den Paralympics seit zwei Jahrzehnten eine deftige Pleite im Auftaktspiel kassiert. In Mailand musste sich das chancenlose Team von Trainer Peter Willmann in der Vorrunde mit 0:12 (0:5, 0:3, 0:4) gegen Favorit China geschlagen geben. Am Montag trifft die Auswahl auf Goldmedaillenanwärter USA, ehe am Dienstag im letzten Vorrundenspiel Gastgeber Italien wartet.

«Das Ergebnis lasse ich mal einfach so stehen wie es ist», sagte Jörg Wedde nach der deutlichen Niederlage. Es sei erwartet worden, «dass China uns das eine oder andere einschenkt. Es waren ein paar komische Tore dabei – so Abpraller oder so hinten rein. Die kommen vor, da kannst du nichts gegen machen».

Qualifikation nach 20 Jahren als Erfolg

Für das 17-köpfige deutsche Aufgebot ist bereits die erste Qualifikation für die Spiele seit 20 Jahren ein Erfolg. Bei der WM 2025 in Buffalo (USA) hatte sich das Team mit einem überraschenden 5:2-Sieg über die Slowakei den fünften Platz und damit das Ticket für Mailand 2026 gesichert.

«Mit der Qualifikation haben wir das Ziel schon erreicht. Wir sind hier und berühren das paralympische Eis. Alle reden immer von Medaillen, aber die legt man sich nach den Spielen in die Schublade. Was im Kopf bleibt, das sind die Erinnerungen», hatte Coach Willmann vor dem Auftaktspiel gesagt.

Während nun zwölf Spieler ihr paralympisches Debüt feiern, waren vier Akteure schon bei der letzten Paralympics-Teilnahme 2006 in Turin dabei: Wedde – zuletzt Teil des deutschen Fahnenträger-Duos und mit 60 Jahren ältester deutscher Teilnehmer – sowie Sven Stumpe, Sebastian Disveld und Frank Rennhack.

Der mit 18 Jahren jüngste Spieler im Team, Jano Bußmann, war dagegen noch gar nicht geboren, als die deutsche Mannschaft damals in Italien Platz vier holte.