Nach zwei Niederlagen feiert Leon Draisaitl mit den Edmonton Oilers wieder einen Erfolg. Teamkollege Connor McDavid glänzt einmal mehr als Vorlagengeber - und rückt einer alten NHL-Bestmarke näher.

Edmonton (dpa) – Nach zuletzt zwei Niederlagen hat Deutschlands Eishockey-Star Leon Draisaitl die Edmonton Oilers in der NHL zum Sieg gegen die Vancouver Canucks geführt. Der 31-Jährige steuerte zwei Tore und eine Vorlage zum 4:2-Erfolg bei. Draisaitl traf im heimischen Rogers Place zum 3:1 (44.) und setzte auch den Schlusspunkt (60.).

Teamkollege Connor McDavid lieferte gleich drei Assists – und kommt damit einer Bestmarke näher: Der Kapitän der Oilers hält mit Torvorlagen in jedem der ersten 18 Saisonspiele nun die zweitlängste Assist-Serie in der NHL-Geschichte hinter Eishockey-Legende Wayne Gretzky (23 Spiele) aus der Saison 1990/91.

Sieg für Stützle, Niederlagen für Grubauer und Seider

Jubeln durfte auch der deutsche NHL-Profi Tim Stützle: Er gewann mit den Ottawa Senators 4:2 gegen Utah Mammoth und bereitete dabei auch ein Tor vor. Für Torwart Philipp Grubauer gab es mit den Seattle Kraken hingegen eine 3:4-Niederlage gegen die New York Rangers, Moritz Seider verlor auswärts mit den Detroit Red Wings 0:4 gegen Colorado Avalanche.