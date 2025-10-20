Marco Sturm erlebt als erster deutscher NHL-Trainer nach gutem Start eine erste Krise. Ausgerechnet ein deutscher Nationalspieler leitetet die nächste Niederlage ein.

Salt Lake City (dpa) – Dem perfekten Start folgt die Pleiten-Serie: Trainer Marco Sturm und die Boston Bruins haben in der NHL zum vierten Mal hintereinander verloren. Bei den Utah Mammoth gab es für die Mannschaft des ersten deutschen Eishockey-Coaches in Nordamerikas Top-Liga ein 2:3 (1:1, 1:1, 0:1). Mit einer Bilanz von drei Siegen aus sieben Partien fielen die Bruins aus den Playoff-Rängen. Ausgerechnet Nationalspieler JJ Peterka bereitete den Siegtreffer der Gastgeber durch Dylan Guenther im Schlussdrittel vor.

Dennoch zeigte sich Ex-Bundestrainer Sturm besänftigter als nach dem 1:4 bei den Colorado Avalanche einen Tag zuvor. «Wir haben es nicht verdient, mit leeren Händen nach Hause zu gehen. Ich fand, unsere Jungs haben heute richtig gut gespielt. Sie haben von der ersten bis zur letzten Minute alles gegeben», erklärte der frühere NHL-Profi nach dem erneuten Rückschlag in Utah.

Boston-Star trifft nach Sturm-Kritik

Nach dem Colorado-Match kritisierte Sturm seine Stars um den Tschechen David Pastrnak. «Unsere besten Jungs waren eben diesmal nicht die besten Jungs», monierte der Bruins-Trainer. Pastrnak zeigte sich gegen Utah dagegen mit zwei Toren von seiner besseren Seite. «Es war ein viel besseres Spiel als zuletzt», sagte Pastrnak.

Am Dienstag (Ortszeit) kommt es in Boston zum Krisen-Duell mit Meister Florida. Auch die Panthers verloren nach drei Siegen zum Auftakt die folgenden vier Spiele. «Wir müssen uns jetzt neu aufstellen», forderte Pastrnak.