0:2 liegen die Edmonton Oilers im Rückstand gegen Anaheim - dann dreht das Team von Leon Draisaitl auf. Der Nationalspieler ist an fast allen Toren direkt beteiligt.

Anaheim (dpa) – Vier Torvorlagen von Leon Draisaitl haben den Edmonton Oilers in der NHL zum dritten Sieg in Serie verholfen. Nach 0:2-Rückstand gegen die Anaheim Ducks drehten die Oilers das Auswärtsspiel und gewannen 5:2. Die fünf Treffer erzielten die Gäste alle im zweiten Drittel. Evan Bouchard traf doppelt, jeweils nach Vorlage von Draisaitl, der auch das 4:2 und 5:2 auflegte für die kanadische Mannschaft, die seit ihrer Auftaktniederlage ungeschlagen ist.

Die Oilers haben in jedem Saisonspiel mindestens drei Tore erzielt, im Schnitt kommt das Team auf 5,5 Treffer je Spiel. Allerdings hat es das Team unter dem neuen Trainer Mike Babcock noch nicht geschafft, ohne Gegentor zu bleiben, und lag auch gegen die Ducks früh mit zwei Toren hinten.

Die Oilers wollen nach zwei Final-Pleiten in den vergangenen drei Jahren dieses Jahr unbedingt den Stanley Cup gewinnen und zählen zum Kandidatenkreis in der NHL.