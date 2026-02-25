Nach seiner Verletzung bei den Winterspielen fehlt Sidney Crosby nun auch seinem Club in der NHL. Die Penguins rechnen mit einer mehrwöchigen Ausfallzeit.

Berlin (dpa) – Kanadas Eishockey-Superstar Sidney Crosby fehlt seinem NHL-Club Pittsburgh Penguins für mindestens vier Wochen. Die Penguins setzten den Kapitän der Nationalmannschaft auf die Verletztenliste. Sollte alles glattgehen, könnte der Center vor Beginn der Playoffs wieder zurückkehren.

Der 38-Jährige hatte sich die Verletzung am Unterkörper am 18. Februar bei Olympia beim 4:3-Viertelfinalsieg gegen Tschechien zugezogen. Der zweimalige Olympiasieger verpasste deswegen das Halbfinale und fehlte seinem Team auch bei der 1:2-Finalniederlage gegen den Erzrivalen USA.

Der dreimalige Stanley-Cup-Sieger Crosby erzielte für die Penguins in dieser Saison in 56 NHL-Spielen 59 Punkte (27 Tore, 32 Vorlagen). «Ich bin zuversichtlich. Wir haben die ganze Saison gezeigt, dass bei Verletzungen andere Spieler eingesprungen sind», sagte der Penguins-Kapitän.