Buffalo (dpa) – Der frühere Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm ist mit einer bitteren Niederlage in seine ersten NHL-Playoffs als Chefcoach gestartet. Der 47-Jährige und die Boston Bruins unterlagen den Buffalo Sabres auswärts mit 3:4. Dabei gaben sie eine 2:0-Führung acht Minuten vor Schluss aus der Hand.

«Wir haben es nicht bis zum Ende geschafft», resümierte der gebürtige Niederbayer, der die deutsche Nationalmannschaft 2018 sensationell zu Olympia-Silber geführt hatte. «Das ist frustrierend. Aber so sind die Playoffs.»

Sturm hatte im Sommer 2025 die Bruins übernommen, für die er früher selbst noch gespielt hatte. Er ist der erste deutsche Chefcoach in der Historie der besten Eishockey-Liga der Welt. Als fünftbestes Team der Ost-Division schaffte es Boston nach einem Jahr Pause wieder in die Playoffs. Spiel zwei der Best-of-Seven-Serie steigt in der deutschen Nacht auf Mittwoch wieder in Buffalo. Zum Weiterkommen sind vier Siege notwendig.