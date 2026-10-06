Zwei Tore, eine Vorlage: Tim Stützle ist beim Sieg der Ottawa Senators der überragende Mann auf dem Eis. Ein Kollege aus der Nationalmannschaft hat deswegen das Nachsehen.

Boston (dpa) – Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle hat die Ottawa Senators mit zwei Toren zu einem klaren Sieg gegen die Boston Bruins geführt. Beim 4:1 gegen das Team des ehemaligen Bundestrainers Marco Sturm traf Stützle schon im ersten Drittel doppelt und bereitete im zweiten Drittel das 3:0 von Drake Batherson vor.

Für Stützle waren es im zweiten NHL-Spiel der Senators die beiden ersten Saisontore. Boston hat schon das vierte Saisonspiel absolviert und nun nach zwei Siegen zum Auftakt die zweite Partie in Serie verloren.

Durch die drei Scorerpunkte belegt Stützle jetzt allein Rang sechs der ewigen Scorerliste in der Geschichte der Ottawa Senators. Er war in seiner Karriere in 449 Spielen bereits an 413 Toren direkt beteiligt.

Senators-Torwart Linus Ullmark stand im Schlussdrittel nicht mehr auf dem Eis. Ullmark war im zweiten Drittel mit dem deutschen Nationalspieler JJ Peterka von den Bruins zusammengeprallt und danach nur langsam aufgestanden. Ob sein Fehlen im letzten Drittel mit dem Zusammenprall zusammenhing, war zunächst unklar.