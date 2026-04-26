Bereits nach vier Playoff-Spielen ist der Traum vom Stanley Cup für Tim Stützle vorbei. Dagegen ist ein anderer Deutscher weiter im Rennen.

Ottawa (dpa) – Der deutsche Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle ist mit den Ottawa Senators bereits in der ersten Runde der NHL-Playoffs ausgeschieden. Das kanadische Team unterlag den Carolina Hurricanes auch im vierten Spiel der Auftaktserie – diesmal mit 2:4 (0:0, 1:1, 1:3). Ottawa war als Wildcard-Team in die Playoffs eingezogen, die Hurricanes als bestes Team der Hauptrunde in der Eastern Conference.

Stützle bereitete in Spiel vier den zwischenzeitlichen Ausgleich im Mitteldrittel vor und verbuchte somit seinen einzigen Scorerpunkt der Serie. Der 24 Jahre alte Angreifer wartet auch nach sechs Jahren bei den Senators und in der NHL auf den Gewinn einer Playoff-Serie.

Sturm mit Assist bei Wild-Sieg

Weiter im Rennen um den Stanley Cup ist dagegen Nico Sturm mit den Minnesota Wild. Die Wild gewannen Spiel vier der Serie gegen die Dallas Stars mit 3:2 nach Verlängerung. Sturm kam zum zweiten Mal in der Serie zum Einsatz und assistierte beim zwischenzeitlichen Ausgleich im Schlussdrittel.