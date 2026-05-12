Wer holt bei der WM die Medaillen? Gelingt der deutschen Mannschaft nach den Enttäuschungen zuletzt eine Überraschung? Die Favoritenlage ist komplett offen.

Zürich (dpa) – Am Freitag beginnt die Eishockey-Weltmeisterschaft in der Schweiz. Die deutsche Nationalmannschaft steigt in Zürich mit dem Match gegen den Olympia-Dritten Finnland (16.20 Uhr) ins Turnier ein. Die wichtigsten Fragen und Antworten vor den Titelkämpfen:

Wo wird gespielt?

Die WM wird in Zürich und Fribourg ausgetragen. Deutschland spielt in der Gruppe A in Zürich. Die Gruppe B mit Rekordweltmeister Kanada trägt ihre Partien in Fribourg in der Westschweiz aus. In beiden Städten finden nach der Gruppenphase jeweils zwei Viertelfinal-Partien statt. Die Halbfinalspiele, das Spiel um Platz drei sowie das Endspiel steigen in Zürich.

Wie ist der Modus?

Die Vorrunde wird in zwei Achtergruppen gespielt. Die besten vier Teams aus beiden Gruppen qualifizieren sich für das Viertelfinale und spielen in einem K.o-Verfahren weiter. Die beiden Teams mit der schlechtesten Punktbilanz steigen ab. Deutschland ist als Ausrichter der WM 2027 vor einem möglichen Gang in die Zweitklassigkeit geschützt.

Wie sind die Chancen für Deutschland?

Vizeweltmeister 2023, 2024 war die Schweiz Endstation im Viertelfinale. Im vergangenen Jahr erlebte das Team von Bundestrainer Harold Kreis in Dänemark mit dem Vorrunden-Aus einen herben Rückschlag. Auch bei Olympia enttäuschte die deutsche Mannschaft mit dem Viertelfinal-Desaster gegen die Slowakei (2:6). Danach gab es deutliche Kritik von Superstar Leon Draisaitl, auch in Richtung des DEB. Das Ziel bleibt das Viertelfinale, weil das deutsche Team mit Weltklasse-Verteidiger Moritz Seider (Detroit Red Wings) und Torhüter Philipp Grubauer (Seattle Kraken) Top-Spieler in den eigenen Reihen hat. Mit Draisaitl (Edmonton Oilers) und Top-Stürmer Tim Stützle (Ottawa Senators) fehlen allerdings wichtige Akteure. Auch JJ Peterka (Utah Mammoth) und Lukas Reichel (Boston Bruins) sind nicht in der Schweiz dabei. Ein möglicher Einzug in die K.o.-Runde wäre daher durchaus als Erfolg zu werten.

Wer sind die deutschen Vorrundengegner?

Mit Finnland wartet zum Auftakt der Bronzemedaillen-Gewinner von Mailand auf Deutschland. Das Duell mit Lettland könnte vorentscheidend für Rang vier und einem möglichen Einzug ins Viertelfinale sein. Mit Gastgeber Schweiz und Titelverteidiger und Olympiasieger USA folgen weitere starke Gegner. Ungarn, Österreich und Großbritannien sind zum Ende der Vorrunde dagegen machbar. Für eine mögliche Viertelfinal-Teilnahme sind drei Siege gegen die Außenseiter Pflicht.

Wer sind die Favoriten?

Einen klaren Favoriten gibt es nicht. Vom Kader her scheint Rekordchampion Kanada erster Anwärter auf den Titel. In den vergangenen beiden Jahren scheiterten sie allerdings kläglich. Weltmeister und Olympiasieger USA reist mit einem fast komplett neuen Team in die Schweiz. Auch Schweden und Finnland gehören immer zu den Medaillenanwärtern. Bei Gastgeber Schweiz muss man abwarten, ob die Trennung des in der Mannschaft beliebten Trainers Patrick Fischer einen Monat vor der WM Auswirkungen hat. Der Coach, der die Eidgenossen 2024 und 2025 ins Endspiel führte, gab zu, für Olympia 2022 ein gefälschtes Impfzertifikat genutzt zu haben. Danach musste er gehen.

Welche Stars sind dabei?

Bei der ersten WM nach Olympia ist die Anzahl der teilnehmenden Top-Stars weniger geworden. Mit Matthew Tkachuk (Florida Panthers) ist ein Olympiasieger im US-Team dabei. Kanada kommt ohne Sidney Crosby (Pittsburgh Penguins) oder Connor McDavid (Edmonton Oilers), dafür ist Macklin Celebrini (San Jose Sharks) dabei. Deutschlands Seider gilt mittlerweile ebenfalls als herausragend in der Eishockey-Welt. Leon Draisaitl (Edmonton) oder Tim Stützle (Ottawa Senators) fehlen dagegen. Auch Tschechien, Weltmeister von 2024, muss auf seinen Top-Star verzichten: David Pastrnak (Boston Bruins) hat abgesagt. Sein Saison-Debüt wird voraussichtlich Finnlands Aleksander Barkov (Florida Panthers) nach überstandenem Kreuzbandriss feiern.

Wo werden die Spiele zu sehen sein?

Alle deutschen Partien und Final-Wochenende werden im Free-TV bei ProSieben gezeigt. Auch ProSieben Maxx sowie die Streamingplattform Joyn zeigen weitere WM-Spiele. Bei MagentaSport werden insgesamt 18 Begegnungen, darunter auch die deutschen Spiele, kostenpflichtig im Stream gezeigt. Mit dem langjährigen Nationalmannschafts-Kapitän Moritz Müller gelang MagentaSport zudem ein Coup. Der Routinier der Kölner Haie wird in der Schweiz nicht aktiv auf dem Eis stehen, sondern als Experte fungieren. Alle WM-Spiele kann man ebenfalls gegen Gebühr bei Sporteurope.TV gucken.

Was ist bei der WM sonst noch wichtig?

Wegen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine sind Russland und Belarus weiterhin von den Titelkämpfen ausgeschlossen.

Wo findet die nächste WM statt?

Deutschland ist Ausrichter der 90. Titelkämpfe 2027. Mannheim und Düsseldorf sind die beiden Austragungsorte. Zuletzt fand die Eishockey-Weltmeisterschaft 2017 in Deutschland statt. Damals richtete der DEB das Turnier gemeinsam mit Frankreich aus.