Für die Eishockey-Nationalmannschaft sind die Chancen auf die Viertelfinal-Teilnahme bei der WM in der Schweiz gering. Lettland spielt dabei die wichtigste Rolle. Wie es jetzt noch klappen kann.

Zürich (dpa) – Die deutschen Hoffnungen auf die Viertelfinal-Teilnahme bei der Eishockey-WM in der Schweiz sind gering. Nur mit Schützenhilfe Ungarns im Spiel gegen die favorisierten Letten würde die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes mit zehn Punkten noch die K.o.-Runde erreichen. «In unserem Sport ist vieles möglich», sagte Christian Künast, Sportvorstand des Deutschen Eishockey-Bundes, nach dem 6:3 gegen Großbritannien am Montagabend. Die Szenarien im Überblick:

Deutschland kommt weiter, wenn...

...Lettland gegen den klaren Außenseiter Ungarn nach 60 Minuten verliert. Dann würden die Letten mit neun Punkten nicht mehr an der deutschen Mannschaft vorbeiziehen können. Auch das Match USA gegen Österreich hätte keinen negativen Einfluss mehr. Der Gegner in der Runde der besten Acht wäre dann am Donnerstag Rekordweltmeister Kanada mit Superstar Sidney Crosby.

Deutschland scheidet aus, wenn...

...Lettland nach 60 Minuten oder nach Verlängerung gewinnt. Dann würde das Land aus dem Baltikum zwölf beziehungsweise elf Punkte haben. Auch ein Erfolg der US-Amerikaner gegen die Österreicher nach Verlängerung würde dabei nicht helfen. Dann wären die USA, Deutschland und Österreich zwar punktgleich, doch der Dreiervergleich würde für die US-Boys sprechen.

...Lettland nach Verlängerung verliert: Dann wären die Letten und die Deutschen zwar punktgleich, aber das DEB-Team hätten den direkten Vergleich verloren. Auch ein möglicher Vierervergleich, sollten die USA zusätzlich nach Verlängerung gegen Österreich gewinnen und alle Teams bei zehn Punkten stehen, würde gegen das DEB-Team sprechen.