Nach seiner Niederlage 2021 will Franz Reindl erneut IIHF-Präsident werden. Auch ein früherer DEL-Torhüter zählt zu den insgesamt acht Kandidaten.

Zürich (dpa) – Der vor fünf Jahren noch gescheiterte frühere DEB-Präsident Franz Reindl unternimmt einen neuen Versuch, Präsident des Eishockey-Weltverbandes zu werden. Wie der Weltverband IIHF mitteilte, bewirbt sich der 71 Jahre alte Olympia-Bronzemedaillengewinner von 1976 bei den Wahlen im Herbst. 2021 hatte Reindl gegen Luc Tardif das Nachsehen.

Der 73 Jahre alte Franko-Kanadier Tardif hatte im Frühjahr angekündigt, nicht erneut antreten zu wollen. Neben Reindl bewerben sich sieben weitere Kandidaten, darunter auch der frühere DEL-Torhüter Petr Briza (61) aus Tschechien.

Sollte Reindl auf dem IIHF-Kongress auf Teneriffa (29. September bis 2. Oktober) gewählt werden, wäre er der zweite Deutsche im Amt des Weltverbands-Präsidenten. Dies hatte Günther Sabetzki von 1975 bis 1994 inne.