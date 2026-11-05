Im Schatten der politischen Diskussionen über die Rückkehr Russlands auf die Eishockey-Bühne gibt André Rankel sein Debüt als Bundestrainer. Der Start beim Deutschland Cup glückt.

Düsseldorf (dpa) – Die Ära des neuen Eishockey-Bundestrainers André Rankel hat vielversprechend und mit einem Prestigeerfolg begonnen. Zum Auftakt des Deutschland Cups in Düsseldorf gab es ein 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes. Stefan Loibl (33. Minute) von den Straubing Tigers, Colin Ugbekile (40.) von den Iserlohn Roosters und Schweden-Legionär Wojciech Stachowiak (48.) von Örebro HK schossen vor 5.101 Zuschauern den verdienten Auftaktsieg unter Rankel beim Vier-Nationen-Turnier heraus. Der in der Liga derzeit überragende Jonas Neffin von den Eisbären Berlin im deutschen Tor blieb zudem auch bei seinem Länderspieldebüt ohne Gegentreffer.

Für das deutsche Team geht es am Samstag (18.30 Uhr/MagentaSport) gegen Lettland weiter, das im ersten Turnierspiel zuvor 3:2 nach Verlängerung gegen die Slowakei gewonnen hatte. Dann kann die DEB-Auswahl bereits einen großen Schritt in Richtung Turniersieg machen. Zum Abschluss am Sonntag (14.45 Uhr/MagentaSport) steht das Duell mit der Slowakei an.

Der 41 Jahre alte Rankel war vom DEB überraschend als Nachfolger des nach der verkorksten WM im Mai geschassten Harold Kreis verpflichtet worden, obwohl der frühere Nationalstürmer Rankel noch über keine Erfahrung als Trainer verfügt. Der Berliner verfolgte sein erstes Länderspiel als Bundestrainer lange Zeit angespannt.

Rankel hatte «schnelles, aggressives» Eishockey angekündigt und das zeigte das deutsche Team zunächst auch, ohne allzu zwingend zu werden. Der Trainerneuling hatte mit Hinweis auf die Belastung der DEL-Spitzenclubs überraschend nur einen B-Kader für das traditionelle Vier-Nationen-Turnier nominiert, bei dem nach zuletzt drei missratenen großen Turnieren eigentlich Aufbruchstimmung entstehen soll. Die deutsche Auswahl war spielbestimmend, zeigte aber Abstimmungs- und Abschlussprobleme.

Rankel wird im Mitteldrittel erlöst

Besonders verheerend war dies bei der ersten Überzahlsituation im Mittelabschnitt, als die DEB-Auswahl nicht einen einzigen Schuss auf das Tor Österreichs brachte. Wenig später machte der frühere NHL-Stürmer Tobias Rieder (Red Bull München) erneut mit einem Spieler mehr auf dem Eis mehr Dampf. Ein entschlossenes Zuspiel vor das österreichische Tor verwertete Straubings Loibl zur überfälligen Führung.

Rieder war im Zusammenspiel mit dem erst 17 Jahre alten Max Calce (Adler Mannheim) auch am zweiten deutschen Tor beteiligt, das Ugbekile mit einem satten und platzierten Schuss erzielte. Jetzt konnte auch Rankel an der Bande gelöst lächeln. Mit dem beruhigenden 2:0 ging es in das Schlussdrittel, in dem das Tempo nachließ. Erneut in Überzahl legte Stachowiak, einer von noch vier Vize-Weltmeistern von 2023 im Kader, zum 3:0 nach.

Russland-Rückkehr schwelt als Thema am Rand

Die Bundestrainer-Premiere Rankels steht im Schatten der umstrittenen Entscheidung des Internationalen Sportgerichtshofes Cas, der die Suspendierung russischer Teams von Weltmeisterschaften wegen des Angriffskrieges auf die Ukraine kassiert hatte. Dies ist auch am Rande des Deutschland Cups großes Thema, da der DEB im kommenden Mai die WM ausrichten soll. Der Weltverband IIHF, der DEB und die Bundesregierung sind nun auf der Suche nach Lösungen, damit die WM wie geplant stattfinden kann.

Etliche Nationen drohten nach dem Cas-Spruch mit Boykott. Deutschland-Cup-Teilnehmer Lettland ist es sogar per Gesetz verboten, gegen Russland zu spielen. «Natürlich hätte ich mir da auch eine andere Entscheidung gewünscht», hatte Rankel vor dem Turnierstart dazu gesagt. Kontrollieren könne er nur den Sport. Und das gelang zumindest gegen Österreich.