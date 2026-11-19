Im Streit um die Zulassung russischer Sportler zu internationalen Wettkämpfen ist die Eishockey-Welt vor der WM in Deutschland in Aufregung. Kremlchef Putin macht seinen Standpunkt klar.

Shenzhen (dpa) – Nach der Weigerung mehrerer Staaten, russischen Sportlern Visa für Wettkämpfe auszustellen, hat Kremlchef Wladimir Putin seine Kritik an solchen Entscheidungen bekräftigt. «Was die Nichtumsetzung der Entscheidung des Internationalen Sportgerichtshofs betrifft, das ist einfach eine Missachtung von Rechtsnormen, in diesem Fall der Normen des Internationalen Sportrechts», sagte Putin in Shenzhen.

Er sprach von einem groben Verstoß gegen die Olympische Charta und Schritten in Richtung der Zerstörung der olympischen Idee insgesamt. Sport solle wie die Kunst Leute vereinen, sagte er. «Aber offenbar will jemand nicht diese Vereinigung, sondern einen Anstieg der beunruhigenden und konfliktreichen Situation in den Regionen seiner Zuständigkeit und vielleicht auch an anderen Orten.»

Deutschland ist Gastgeber der kommenden Eishockey-WM

Ende Oktober hatte der Internationale Sportgerichtshof entschieden, dass russische Eishockey-Teams trotz Moskaus Angriffskriegs gegen die Ukraine wieder an Wettkämpfen teilnehmen dürfen. Zuletzt hatten Tschechien und Kanada erklärt, russischen Sportlern zur U18-Eishockey-WM der Frauen und zur U20-WM der Männer keine Visa auszustellen. Deutschland ist Gastgeber der A-WM im kommenden Jahr, die Bundesregierung wollte zuletzt keine Aussage über eine mögliche Visa-Verweigerung treffen.

Nach Russlands Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 hatten das Internationale Olympische Komitee (IOC) und zahlreiche Weltverbände russische und belarussische Sportler von internationalen Wettbewerben ausgeschlossen oder nur als neutrale Athleten zugelassen. Zuletzt gingen aber immer mehr Türen für Russland wieder auf – trotz ukrainischer Proteste.