Zu viele Fehler im Olympia-Viertelfinale lassen Deutschlands Eishockey-Frauenteam keine Chance gegen Kanada. Ein ansonsten couragierter Auftritt führt zumindest zu einem Treffer.

Mailand (dpa) – Deutschlands Eishockey-Frauen haben die Olympia-Sensation verpasst und sind gegen Kanada im Viertelfinale der Winterspiele in Mailand ausgeschieden. Zu viele individuelle Fehler ließen dem Team von Trainer Jeff MacLeod beim 1:5 (0:2, 0:1, 1:2) am Samstag keine Chance gegen den Olympiasieger. Franziska Feldmeier von den Eisbären Berlin traf in Unterzahl zum Ehrentreffer (49. Minute) für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB), die erstmals seit 2014 wieder bei Olympia dabei war.

Brianne Jenner (2.), Claire Thompson (17.), Sarah Fillier (38.), Blayre Turnbull (41.) und Topstar Marie-Philip Poulin (56.) schossen die Tore für den Favoriten, der am Montag um den erneuten Einzug ins Finale spielt. Vorrunden-Topscorerin Laura Kluge von Boston Fleet aus der nordamerikanischen Profiliga PWHL blieb diesmal erfolglos. Bei einem Konter im ersten Drittel hatte die deutsche Top-Stürmerin Pech, als sie von Poulin abgelaufen wurde.

Torhüterin Abstreiter patzt zweimal

Die kanadische Star-Stürmerin hatte sich rechtzeitig zum Viertelfinale wieder fit gemeldet, nachdem sie sich im zweiten Vorrundenspiel gegen Tschechien (5:1) verletzt und danach zwei Spiele verpasst hatte. Trainer Troy Ryan hatte angekündigt, Poulins Einsatzzeit «managen» zu wollen. Tatsächlich bekam die 34-Jährige während des Spiels immer mal wieder Auszeiten.

Das MacLeod-Team schaffte es erst im Laufe des ersten Olympia-Viertelfinals überhaupt für eine deutsche Frauen-Auswahl, die Nervosität abzulegen. Da stand es allerdings schon 0:1 nach einem Abstimmungsfehler in der Abwehr. Trotzdem zeigte Deutschland Courage. Wann immer es gefährlich wurde, stand Kluge auf dem Eis.

Aussetzer von Torhüterin Sandra Abstreiter von Montreal Victoire aus der PWHL führten allerdings zu weiteren Gegentoren. Die 27-Jährige ließ zunächst einen harmlosen Schuss von der blauen Linie durch die Beine gleiten. Im Mittelabschnitt lenkte sie in Unterzahl einen Schuss aus spitzem Winkel ins eigene Netz. Mit diesen groben Fehlern konterkarierte Abstreiter zahlreiche starke Paraden im weiteren Spielverlauf.