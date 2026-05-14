Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers stehen vor einem Neuanfang. Trainer Knoblauch muss gehen. Die Unzufriedenheit mit Taktik und Aufstellung spielt dabei wohl eine Rolle.

Edmonton (dpa) – NHL-Star Leon Draisaitl bekommt nach dem frühen Aus in den Playoffs einen neuen Trainer. Die Edmonton Oilers trennten sich von Chefcoach Kris Knoblauch. Der 47-Jährige hatte das Team um den deutschen Eishockey-Nationalspieler im November 2023 übernommen. Auch sein Assistenztrainer Mark Stuart wurde freigestellt.

«Nach einer gründlichen Analyse der vergangenen Saison sind wir der Ansicht, dass diese Änderungen notwendig sind. Wir sind Kris und Mark für ihren Beitrag zu unserer Organisation dankbar und wünschen ihnen für die Zukunft alles Gute», sagte General Manager Stan Bowman.

Laut Medien sollen die Spieler und die Führung der Franchise unzufrieden gewesen sein mit Knoblauchs Taktiken und Zusammenstellungen der Spielreihen. Nach dem erneuten Rückschlag im Kampf um den Stanley Cup haben die Kanadier wohl den ehemaligen Cheftrainer der Vegas Golden Knights, Bruce Cassidy, als Nachfolger im Blick.

Draisaitl war mit den Oilers unerwartet früh in der ersten Runde der Playoffs gegen die Anaheim Ducks ausgeschieden. In den beiden vergangenen Spielzeiten stand Edmonton noch im Finale um den Stanley Cup, hatte aber zweimal das Nachsehen gegen die Florida Panthers.