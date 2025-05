Düsseldorf (dpa) – NHL-Star-Verteidiger Moritz Seider führt das deutsche Eishockey-Nationalteam bei der Weltmeisterschaft in Dänemark und Schweden als Kapitän an. Das teilte der Deutsche Eishockey-Bund wenige Stunden vor dem letzten Testspiel am frühen Abend gegen die USA in Düsseldorf an.

«Es ist natürlich eine absolute Ehre für mich, dieses Amt innezuhaben und es erfüllt mich mit großem Stolz», sagte der 24 Jahre alte Weltklasse-Verteidiger der Detroit Red Wings. «Die Vorfreude ist sehr groß auf die WM, denn wir sind eine gute Gruppe und wir gehen optimistisch in das Turnier.»

Marc Michaelis, Jonas Müller und Dominik Kahun die Assistenten

Der langjährige DEB-Kapitän Moritz Müller von den Kölner Haien hatte die am Freitag beginnende WM verletzungsbedingt abgesagt. Als Assistenten benannte Bundestrainer Harold Kreis den Kapitän der Adler Mannheim, Marc Michaelis, Jonas Müller vom deutschen Meister Eisbären Berlin und den früheren NHL-Profi Dominik Kahun vom HC Lausanne.