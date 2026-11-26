Tim Stützle organisiert für seine Ottawa Senators den vorweihnachtlichen Trip nach Düsseldorf. Altbier und Weihnachtsmarkt stehen auf dem Programm – doch ein Besuch dürfte für ihn besonders werden.

Ottawa (dpa) – Eishockey-Weltklassestürmer Tim Stützle wird beim Gedanken an seine Aufgabe als Fremdenführer für die NHL-Stars seiner Ottawa Senators fast euphorisch. Der 24 Jahre alte Nationalstürmer hat derzeit allerhand zu tun, den Trip seines Teams kurz vor Weihnachten in seine rheinische Heimat zu organisieren. «Natürlich werden wir Spaß haben», kündigte Stützle mit einem breiten Grinsen und großen Augen vor deutschen Journalisten im Hinblick auf die beiden NHL-Partien der Senators am 18. und 20. Dezember in Düsseldorf gegen die Chicago Blackhawks.

«Über das deutsche Bier, da wollen die Jungs auch einiges wissen», meinte Stützle schmunzelnd. Neben Nachhilfe in Sache niederrheinischem Altbier wird der Viersener nach eigener Aussage auch viel zu den Weihnachtsmärkten gefragt. «Es ist auf jeden Fall geplant, auf den Weihnachtsmarkt zu gehen», sagte der Topstürmer des aktuell viertbesten NHL-Teams.

Stützle verspricht Teambesuch im Elternhaus

Höhepunkt für seine Familie dürfte aber etwas anderes werden. «Wir werden auf jeden Fall zu meinen Eltern gehen», kündigte Stützle an, der aus dem nur rund 30 Kilometer von Düsseldorf entfernten Tönisvorst stammt. Auch sportlich verspricht sich der Ausnahmestürmer viel von dem Trip: «So etwas schweißt eine Gruppe noch einmal mehr zusammen.»

Die beiden regulären NHL-Saisonspiele in Düsseldorf sind Teile einer Offensive der nordamerikanischen Profiliga, in Deutschland populärer zu werden. In der kommenden Spielzeit sind unter anderem auch in München und Köln NHL-Partien geplant.