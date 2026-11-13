Deutschlands Eishockey-Profi Moritz Seider ist aufgeschlossen gegenüber einer Rückkehr Russlands bei der WM im Mai. Zugleich hofft der 25-Jährige, dass Deutschland Gastgeber bleibt.

Detroit (dpa) – Deutschlands NHL-Star Moritz Seider befürwortet eine Rückkehr der russischen Nationalmannschaft bei der Eishockey-WM im kommenden Mai. «Am Ende des Tages wollen wir die besten Spieler auf dem Eis haben», sagte der Verteidiger der Detroit Red Wings der «Augsburger Allgemeinen» mit Blick auf die Heim-WM. Er würde sich «grundsätzlich» darüber freuen, wenn Russland Teil der WM wäre, erklärte der 25-Jährige. «Wenn nicht – in den vergangenen Jahren war es auch in Ordnung.»

Um die WM-Teilnahme Russlands gibt es zurzeit viel Wirbel. Der Internationale Sportgerichtshof Cas hatte mit einem Urteil russische Eishockey-Teams wieder zugelassen. Es folgten Boykottdrohungen mehrerer Länder um Weltmeister Finnland für Spiele gegen Russland. Inzwischen haben nach Angaben der Bundesregierung elf Nationen erklärt, nicht gegen russische Teams anzutreten.

Seider hofft, dass Deutschland Gastgeber bleibt

Er verstehe, dass hinter der Thematik «eine politische Dimension steckt», sagte Seider. «Deswegen bin ich froh, dass wir diese Entscheidung nicht treffen müssen. Man hofft natürlich einfach nur, dass ein solches Urteil nicht darüber entscheidet, ob man eine Weltmeisterschaft verliert oder nicht.»

Der Deutsche Eishockeybund (DEB) hatte eine schnelle Klärung der heiklen Frage durch den Weltverband IIHF angemahnt. Für den WM-Gastgeber stellen die Wiederzulassung Russlands und die möglichen Konsequenzen für das Turnier dem DEB-Vorstandsvorsitzenden Frank Lutz zufolge ein «signifikantes wirtschaftliches Risiko» dar. Im Falle eines WM-Ausschlusses hat Russlands Eishockeyverband wiederum Deutschland mit Schadenersatzforderungen gedroht. Eine Verweigerung von Visa für russische Spieler schloss die Bundesregierung aus.