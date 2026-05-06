Nico Sturm kämpft als letzter deutscher NHL-Profi ums Weiterkommen in den Playoffs – nach zwei Niederlagen sieht es für Minnesota aber nicht gut aus.

Denver (dpa) – Die deutschen Eishockey-Stars in der NHL werden wohl in diesem Jahr im Kampf um den Stanley Cup chancenlos bleiben. Nico Sturm als letzter verbliebener deutscher Spieler verlor mit den Minnesota Wild auch das zweite Spiel der zweiten Playoff-Runde gegen die Colorado Avalanche. Nach dem 6:9 zum Auftakt gab es dieses Mal ein 2:5 in Denver. Damit steht Minnesota vor den nun anstehenden beiden Heimspielen gehörig unter Druck.

Nico Sturm ist der noch einzige deutsche NHL-Akteur in den Playoffs. Leon Draisaitl und Josh Samanski (Edmonton Oilers), Tim Stützle (Ottawa Senators), JJ Peterka (Utah Mammoth) und Lukas Reichel (Boston Bruins) schieden mit ihren Teams in der ersten Runde aus, bei den Bruins ist der ehemalige Bundestrainer Marco Sturm der Cheftrainer.