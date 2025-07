Los Angeles (dpa) – Leon Draisaitl ist in den USA mit einem ESPY Award als bester Spieler der NHL ausgezeichnet worden – und hat am selben Tag in einer Feierabend-Partie mit Kumpel Connor McDavid gegen Amateure verloren.

Der 29 Jahre alte Kölner stand in einer Halle in der Nähe von Toronto auf dem Eis und zockte mit McDavid bei einer Partie von Hobby-Spielern. Wie lokale Medien berichteten, verlor das Team mit den Superstars in Newmarket 2:6. Auf Handy-Videos sind beide Spieler in weißen Trikots ohne Namen und Nummer zu erkennen. Ob sie an den Treffern beteiligt waren, war zunächst nicht bekannt.

Der Sportsender ESPN, der die ESPY Awards für besondere Leistungen im Sport und dessen Umfeld vergibt, ließ sich davon freilich nicht mehr von seiner Wahl für Draisaitl abbringen.

Gilgeous-Alexander und Biles in L.A. geehrt

Bei der Gala in Los Angeles wurden unter anderem der Basketballer Shai Gilgeous-Alexander als bester Sportler des Jahres und Simone Biles als beste Sportlerin des Jahres geehrt. Zu den weiteren Ausgezeichneten des in diesem Jahr zum 33. Mal vergebenen Preises zählte auch Formel-1-Fahrer Max Verstappen. Dirk Nowitzki war 2011 nach der Meisterschaft mit den Dallas Mavericks als bester Sportler und bester NBA-Spieler geehrt worden.