Vierter Sieg in Serie: Die Eishockey-Nationalmannschaft überzeugt lange Zeit gegen Österreich. Vor der WM gibt es noch einen Test.

Garmisch-Partenkirchen (dpa) – Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat in der WM-Vorbereitung den vierten Sieg in Serie gefeiert. Gegen Österreich gewann das Team von Bundestrainer Harold Kreis in Garmisch-Partenkirchen mit 5:2 (2:0, 1:0, 2:2) und zeigte sich knapp zwei Wochen vor Beginn der WM in der Schweiz zumindest über 40 Minuten in guter Verfassung. Am Donnerstag siegte Deutschland in Österreich mit 4:3.

Kastner und Blank treffen

Die deutsche Mannschaft zeigte vor allem im ersten Drittel eine große Effektivität vor dem Tor der Österreicher. Maximilian Kastner vom EHC Red Bull München (8. Minute) und Alexander Blank (13.) brachten das Team des Deutschen Eishockey-Bundes schnell in Führung.

Auch im weiteren Verlauf der Partie blieb die DEB-Auswahl dominant, scheiterte einige Male am starken österreichischen Torhüter Florian Vorauer. Gegen einen abgefälschten Schuss vom früheren NHL-Profi Dominik Kahun (40.) war er allerdings machtlos. «Spielerisch sieht es wirklich gut aus. Die Mannschaft ist zusammengewachsen», sagte DEB-Sportvorstand Christian Künast bei Magentasport.

Österreich verkürzt, Preto verletzt

Im Schlussdurchgang gab es jedoch Rückschläge für das deutsche Team. Erst verkürzte Österreich durch Lucas Thaler (45.) und Mario Huber (49.) auf 2:3. Dann musste Philipp Preto vom ERC Ingolstadt nach einem harten Check angeschlagen in die Kabine. Iserlohns Daniel Fischbuch (56.) und Straubings Tim Brunnhuber (60.) sorgten für den 5:2-Endstand.

WM-Generalprobe gegen die USA

Das letzte Vorbereitungsspiel steigt am 10. Mai (17.00 Uhr/Magentasport) in Mannheim gegen Weltmeister USA. Dann sind die Profis der DEL-Finalisten Eisbären Berlin und Adler Mannheim dabei. Auch die NHL-Verstärkungen Moritz Seider (Detroit Red Wings), Torhüter Philipp Grubauer (Seattle Kraken) und Josh Samanski (Edmonton Oilers) werden dann erwartet. Am 15. Mai startet Deutschland gegen Finnland ins WM-Turnier.