Am 18. Februar stehen die Eishockey-Viertelfinals bei Olympia an. Leon Draisaitl würde gerne gegen Kanada spielen. Aus einem bestimmten familiären Grund, der seinen Ursprung im Jahr 1992 hat.

Mailand (dpa) – Eishockey-Topstar Leon Draisaitl setzt auf eine persönliche Olympia-Revanche gegen Kanada. Für das Viertelfinale am 18. Februar hofft der 30 Jahre alte Stürmer der Edmonton Oilers auf ein Duell mit dem Mutterland des Eishockeys. «Wenn es dazu kommt, wird es hoffentlich ein besseres Ende geben», sagte Draisaitl in Mailand.

Draisaitl denkt dabei an ein ganz besonderes Duell vor dann genau 34 Jahren zurück. Am 18. Februar 1992 spielte die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes in Meribel im Olympia-Viertelfinale gegen Kanada und stand kurz vor dem sensationellen Halbfinal-Einzug. Gegen das Team um den späteren NHL-Star Eric Lindros vergab Draisaitls Vater Peter den entscheidenden Penalty. Dem langjährigen NHL-Keeper Sean Burke schob Draisaitl senior den Puck zwar zwischen die Beine, der blieb aber genau auf der Linie liegen und Deutschland war ausgeschieden.

Sprüche im Hause Draisaitl wegen Penaltys vor 34 Jahren

«Ich habe mit Papa oft darüber gesprochen. Wahrscheinlich verbinden den Namen viele Leute mit diesem Abend», sagte Leon Draisaitl lachend und stichelte: «Mein Vater war physisch nie die größte Rakete.»

Draisaitl junior will es nun besser machen. «Das wäre ein gutes Zeichen, wenn wir an dem Datum gegen Kanada im Penaltyschießen sind. Dann haben wir irgendwas richtig gemacht», sagte Draisaitl angesichts der großen Leistungsstärke des olympischen Eishockeyturniers in Mailand.

Da die NHL erstmals seit zwölf Jahren seinen Spielern wieder die Freigabe für Olympia gegeben und sich das Spiel in den vergangenen zehn Jahren noch einmal entscheidend weiter entwickelt hat, sprechen viele Experten in Mailand vom besten Eishockeyturnier jemals.