Leon Draisaitl übernimmt bei Olympia das Kapitänsamt der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft. Wer ihn unterstützt – und warum Moritz Müller diesmal außen vor bleibt.

Mailand (dpa) – Leon Draisaitl führt das deutsche Eishockeyteam bei den Olympischen Winterspielen als Kapitän an. Wie der Deutsche Eishockey-Bund mitteilte, wird der 30 Jahre alte Stürmerstar der Edmonton Oilers in Mailand von zwei anderen NHL-Profis unterstützt. Moritz Seider von den Detroit Red Wings und Tim Stützle von den Ottawa Senators fungieren als Assistenten. Beim deutschen Training am Montag wurde Draisaitl geschont.

Der langjährige Nationalmannschaftskapitän Moritz Müller von den Kölner Haien gehört angesichts von sieben NHL-Profis im deutschen Kader nicht zum Team der Kapitäne. Überraschend kommt insbesondere die Ernennung von Stützle (24) in den Kreis der Führungsspieler.

Trotz seines Status als Weltklasse-Stürmer hat der Viersener in der Nationalmannschaft bislang nicht überzeugen können. Bei zwei Weltmeisterschaftsteilnahmen blieb der NHL-Stürmer noch ohne Torerfolg.