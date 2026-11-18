Der Internationale Sportgerichtshof ermöglicht Russlands Rückkehr auf die Eishockey-Bühne. Doch für die U18-WM der Frauen in Tschechien stellt sich nun die Visa-Frage. Prag kündigt klare Schritte an.

Prag (dpa) – Die U18-Eishockey-WM der Frauen im Januar in Ostrava wird ohne eine russische Auswahl stattfinden. «Es gibt Verordnungen der Regierung, Beschlüsse der Regierung, die de facto die Vergabe von Visa zur Teilnahme russischer Sportler an unserer Weltmeisterschaft verbieten», sagte der tschechische Innenminister Lubomir Metnar im öffentlich-rechtlichen Fernsehen CT.

Cas-Urteil mit Folgen

In der Eishockey-Welt gibt es große Aufregung, nachdem der Internationale Sportgerichtshof Cas Ende Oktober entschieden hatte, dass russische Teams trotz des andauernden Angriffskrieges gegen die Ukraine wieder an Wettkämpfen teilnehmen dürfen. Das Urteil sei für sein Land nicht rechtlich verbindlich, betonte Metnar. Schon zuvor hatte Kanada erklärt, dem russischen Team für die U20-WM der Männer vom 26. Dezember bis 5. Januar 2027 keine Visa auszustellen. Moskau will in der Causa erneut vor den Cas ziehen.

Deutschland als Gastgeber der A-WM im Mai 2027 drängt auf eine schnelle Entscheidung in der Frage um eine Teilnahme der Russen. Die Bundesregierung will aktuell keine Aussage über eine mögliche Visa-Verweigerung treffen. Sie hält aber ähnlich wie der Deutsche Eishockey-Bund eine Ausrichtung der WM bei einer Teilnahme Russlands für unmöglich. Mehrere Länder um Weltmeister Finnland wollen nicht gegen russische Mannschaften antreten.

Tschechiens Appell an andere EU-Staaten

Metnar erklärte, Tschechien habe an die übrigen EU-Mitgliedstaaten appelliert, einer russischen Auswahl keine Schengen-Visa zur Teilnahme an der U18-WM zu erteilen. Sollte dies dennoch geschehen, werde den Sportlerinnen das Betreten des Staatsgebiets verweigert, führte der 59-Jährige aus. Das Innenministerium verfüge über entsprechende rechtliche Mittel.

Zuvor hatte sich der Innenminister mit Verbandsvertretern über das weitere Vorgehen verständigt. «Für uns ist entscheidend, dass wir die Weltmeisterschaft austragen können – und zwar sicher», sagte der Generalsekretär des tschechischen Eishockey-Verbandes, Jan Cerny. Die U18-Eishockey-WM der Frauen findet vom 8. bis 16. Januar 2027 in der östlichen Industriestadt Ostrava statt.