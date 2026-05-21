WM-Aus für Eishockey-Nationalspieler Daniel Fischbuch, doch Ersatz ist schnell gefunden. Trainer Harold Kreis erklärt die Gründe für den neuen Angreifer.

Zürich (dpa) - Für Eishockey-Nationalspieler Daniel Fischbuch ist die WM in der Schweiz vorbei. Der Neuzugang der Kölner Haie erlitt im Spiel gegen die USA (3:4 nach Penaltyschießen) einen Handbruch und reiste am Donnerstag ab. Für Fischbuch wurde Alexander Karachun zum WM-Kader nachnominiert. Der Stürmer der Schwenninger Wild Wings kann bereits am Freitag (16.20 Uhr/ProSieben und Magentasport) sein Debüt feiern.

Der 31-Jährige erzielte in 49 DEL-Partien 21 Treffer legte 14 Treffer vor. «Er hat den Vorteil einer kurzen Anreise aus Schwenningen in die Schweiz und war dort bis zuletzt voll im Trainingsbetrieb», erklärte Bundestrainer Harold Kreis. «Damit haben wir eine weitere Option für unsere Offensive, was im Turnierverlauf noch wichtig werden kann.»

Absage von Noebels

Sportvorstand Christian Künast bestätigte, dass er zuerst mit dem Neu-Kölner Marcel Noebels Kontakt hatte. Der Stürmer war im Playoff-Finale allerdings angeschlagen. «Er ist nicht ganz so weit», sagte Künast. Der für NHL-Profi Lukas Reichel in Zürich aus dem Kader gestrichene Dominik Bokk (Kölner Haie) war ein weiterer Kandidat.