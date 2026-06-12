Raleigh (dpa) - In der umkämpften Serie um den Stanley Cup ist den Carolina Hurricanes mit einem 4:2-Heimsieg gegen die Vegas Golden Knights ein großer Schritt auf dem Weg zum Titel-Triumph gelungen. Durch den Erfolg führt das Team nun nach Siegen 3:2 und müsste nur noch ein weiteres Mal gewinnen für die Meisterschaft in der National Hockey League. Sollte es im sechsten Duell in Las Vegas in der deutschen Nacht zu Montag nicht klappen, wäre das entscheidende Eishockey-Spiel erneut in Raleigh vor den eigenen Fans.

Die Gäste gingen schon in der 7. Minute 1:0 in Führung, dann aber übernahmen die Hurricanes das Toreschießen und sorgten für Riesenjubel. Noch vor dem Ende des ersten Drittels gelang der Ausgleich, nach zwei Dritteln führten die Gastgeber 3:1. Andrej Swetschnikow erzielte im Schlussdrittel seinen zweiten Treffer des Abends, erneut aus einer Überzahlsituation. Das zweite Tor von Pawel Dorofejew für die Golden Knights sorgte sechs Minuten vor Schluss für etwas Unruhe auf den Rängen, änderte am Ausgang der Partie aber nichts mehr.

Für die Hurricanes geht es 20 Jahre nach dem ersten Titel um den zweiten Stanley-Cup-Triumph ihrer Geschichte. Die Golden Knights wollen den zweiten Titel binnen vier Jahren gewinnen. In den neun Jahren seit dem NHL-Debüt steht die Franchise aus der US-Glücksspielmetropole Las Vegas sogar schon zum dritten Mal in der Final-Serie.