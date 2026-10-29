Nach enttäuschenden Turnieren und dem Olympia-Aus soll André Rankel dem DEB-Team eine neue Identität geben. Beim Deutschland Cup beginnt seine Mission – doch viele Leistungsträger fehlen.

München (dpa) – André Rankel will gemeinsam mit seinen Spielern eine klare Identität für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft entwickeln. Beim Deutschland Cup in der kommenden Woche in Düsseldorf beginnt für den neuen Bundestrainer die Arbeit auf dem Eis – und damit die Vorbereitung auf die Heim-WM 2027. «Diesen Prozess werden wir jetzt in Düsseldorf starten», sagte Rankel in einem Mediengespräch. «Der wird noch weitergehen im Februar. Und dann werden wir klar sagen und bestimmen können, wer wir sein wollen und wer wir dann auch sein werden.»

Allerdings verzichtet Rankel auf zahlreiche Leistungsträger der Kölner Haie, Adler Mannheim und Meister Eisbären Berlin, die durch ihre Einsätze in der Champions Hockey League zusätzlich belastet sind. «Für mich ist es nicht sinnvoll, sie jetzt zu nominieren», erklärte Rankel. «Wir müssen das Energielevel managen.»

Erster Auftritt nach Kreis-Trennung

Nach zuletzt enttäuschenden Turnieren in der Schweiz und im vergangenen Jahr in Dänemark sowie dem Viertelfinal-Aus bei Olympia mit sämtlichen NHL-Stars wird es nun nach der Trennung von Harold Kreis beim Deutschland Cup mit Rankel einen Neuanfang geben. «Es ist der Start unseres Wegs, also der Start unserer Reise zur Weltmeisterschaft», betonte Rankel. Die WM 2027 startet am 13. Mai gegen die Schweiz in der Fußball-Arena Auf Schalke. Mannheim und Düsseldorf sind die weiteren Austragungsorte.

Rankel hofft, bereits beim Deutschland Cup mit den Spielen gegen Österreich am 5. November (19.45/MagentaSport), zwei Tage später (18.30 Uhr/MagentaSport) gegen Lettland sowie zum Abschluss am 8. November (14.45 Uhr/MagentaSport) gegen die Slowakei auf erste Fortschritte. «Die Basis ist die Einstellung, das Auftreten, der Fokus auf das Spiel. Und dass wir als Team auftreten und dass wir härter arbeiten als die andere Mannschaft», forderte der frühere Berliner Profi.

Höhepunkt Heim-WM 2027

Das Turnier in der kommenden Woche ist die einzige große Testmöglichkeit bis zum Start der WM-Vorbereitung im April 2027. Rankel kündigte zudem eine Maßnahme im Februar an. «Daher ist das Turnier ein wichtiger Meilenstein einer Saison, die mit der Heim-WM ihren großen Höhepunkt hat», sagte DEB-Geschäftsführer Christian Künast.