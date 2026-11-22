In der Eishockey-Bundesliga wird der vermeintliche Siegtreffer der Nürnberger im Derby in Augsburg zurückgenommen. Die DEL erklärt, wie es zu dem Fehler kam - und ob es einen Protest geben kann.

Augsburg (dpa) – Ein technischer Fehler beim Videobeweis hat die Nürnberg Ice Tigers in der DEL im bayerischen Derby bei den Augsburger Panthern um den Sieg gebracht. Die Panther gewannen stattdessen am Ende mit 5:4 nach Penaltyschießen. Zuvor war kurz vor Ende der Verlängerung ein Treffer der Nürnberger zu Unrecht aberkannt worden. In einer Mitteilung der Deutschen Eishockey Liga hieß es, dass die Synchronisierung der offiziellen Uhr mit dem Bild für den Videobeweis fehlerhaft war. Es sei später ermittelt worden, dass der Puck die Torlinie vor Ablauf der Spielzeit überquert habe.

Die Franken hatten kurz vor Schluss der Verlängerung durch Owen Headrick den vermeintlichen Siegtreffer erzielt, der aber während des Spiels zurückgenommen wurde. Die Schiedsrichter entschieden nach Ansicht der Videobilder, dass der Puck die Torlinie erst nach dem Ende der Spielzeit überquert haben soll und damit nicht zählte.

Die Schiedsrichter treffe keine Schuld, stellte die DEL klar, da ihnen bei Ansicht der Bilder des Treffers der Nürnberger nur der zeitlich falsch synchronisierte Videobeweis zur Verfügung gestanden habe.

Aussicht auf Protest?

Hoffnung auf eine Änderung dürfen sich die Nürnberger kaum machen. Die DEL teilte mit, dass die Entscheidung der Schiedsrichter laut Paragraf 78.1 des Regelbuches endgültig sei, ein Protest sei laut Spielordnung nicht möglich. «Gegen die gastgebenden Augsburger Panther, die für den ordnungsgemäßen Zustand der Spielstätte verantwortlich sind, wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet», hieß es weiter.