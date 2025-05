Sunrise (dpa) – Die Florida Panthers haben in der NHL das entscheidende siebte Spiel gegen die Toronto Maple Leafs 6:1 gewonnen und stehen erneut im Finale der Eastern Conference. Das Team um Eishockey-Nationalspieler Nico Sturm, der erneut nicht zum Einsatz kam, trifft dort auf die Carolina Hurricanes und hat weiter die Chance zur Titelverteidigung. In der vergangenen Saison hatten die Panthers den Stanley Cup in einer am Ende dramatischen Final-Serie gegen die Edmonton Oilers um Leon Draisaitl gewonnen.

Die Vorentscheidung beim Sieg gegen die Maple Leafs brachten drei Tore binnen nur sechseinhalb Minuten im zweiten Drittel. Zuvor musste Schiedsrichter Chris Rooney aufhören, weil er den Stock von Panthers-Profi Niko Mikkola ins Gesicht bekam.