Ralph Krueger bestritt 45 Länderspiele für die DEB-Auswahl und führte später als Trainer die Schweizer Nationalmannschaft an die Weltspitze. Nun spricht der 66-Jährige über eine schwere Diagnose.

Berlin (dpa) – Der frühere deutsche Eishockey-Nationalspieler und langjährige Schweizer Auswahltrainer Ralph Krueger hat eine Parkinson-Erkrankung öffentlich gemacht. Der 66-Jährige berichtete in einem Interview von CH Media aus der Schweiz, dass er die Diagnose im Herbst 2024 erhalten habe. «Die Krankheit ist unheilbar. Das ist ein Grund, warum ich mich noch stärker aus der Öffentlichkeit zurückgezogen habe», erklärte Krueger. «Ich spreche bei dieser Gelegenheit zum ersten Mal darüber. Es ist ein großer Schritt für mich.»

Der Deutsch-Kanadier, der zudem die Staatsbürgerschaft der Schweiz besitzt, bestritt 45 Länderspiele für die DEB-Auswahl. Auch sein Justin schaffte es in die deutsche Nationalmannschaft. Ralph Krueger führte die Schweizer Auswahl einst in die Weltspitze und war in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL Trainer der Edmonton Oilers und der Buffalo Sabres. Er leitete als Vorstandsvorsitzender zwischenzeitlich aber auch den englischen Fußball-Club FC Southampton.

«Krankheit nur ein Teil von mir»

Um die Symptome zu lindern, treibe er viel Sport. «Ich bin sportlich wie nie», sagte Krueger. Er habe gelernt zu akzeptieren, «dass diese Krankheit nur ein Teil von mir ist – aber eben nicht alles».

Bei einer Erkrankung an Parkinson kommt es im Mittelhirn des Hirnstamms zu einem Verlust von Nervenzellen, die den Botenstoff Dopamin produzieren. Zu den Folgen zählen vor allem eine Verlangsamung von Bewegungen und eine vermehrte Steifigkeit in der Muskulatur, aber auch ein Zittern und in den späteren Stadien eine Störung des Gleichgewichts.