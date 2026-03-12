Erstmals seit 2006 ist wieder eine deutsche Mannschaft im Eishockey bei den Paralympics dabei. Nach drei Niederlagen in der Vorrunde gelingt nun ein Erfolgserlebnis.

Mailand (dpa) – Die deutsche Para-Eishockey-Nationalmannschaft hat in den Play-offs ihren ersten Turniersieg bei den Paralympischen Spielen in Italien gefeiert – und damit zugleich den ersten paralympischen Sieg seit 20 Jahren. Das Team von Bundestrainer Peter Willmann gewann mit 4:3 (2:1, 0:2, 1:0, 1:0) gegen die Slowakei. Damit spielt Deutschland am Samstag (16:05 Uhr) in Mailand um Platz fünf gegen Italien oder Japan.

Felix Schrader erzielte alle vier Tore. Nach 2:0-Führung und zwischenzeitlichem Rückstand hatte sein Tor zum 3:3-Ausgleich das Team erst kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit in die Overtime gebracht. Bei der ersten Qualifikation für die Spiele seit 20 Jahren hatte Deutschland zuvor alle drei Vorrundenspiele gegen China (0:12), die USA (0:13) sowie Gastgeber Italien (1:2) verloren.

«Geiles Spiel», kommentierte Schrader. «Wir haben hart gekämpft. Ich dachte nach der 2:0-Führung, dass wir uns das leichter machen, aber wir wollten es anscheinend nochmal richtig spannend haben. Dann haben wir trotz Rückstand nochmal richtig Gas gegeben, auch in Unterzahl. Mehr Krimi kannst du eigentlich gar nicht reinbringen.»