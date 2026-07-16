Ingolstadt (dpa) – Der ERC Ingolstadt aus der Deutschen Eishockey Liga hat den norwegischen Nationalspieler Emil Kvernmo Wasenden verpflichtet. Der 22 Jahre alte Abwehrspieler kommt vom Vizemeister Frisk Asker und erhält einen Vertrag bis zum Ende der kommenden Saison.

«Emil ist ein junger Spieler, der über großes Entwicklungspotential verfügt und darauf brennt, sich in der DEL zu beweisen. Er ist läuferisch sehr gut ausgebildet, verfügt über ein gutes Passspiel und bringt auch physisch alles mit», sagte Ingolstadts Sportdirektor Tim Regan. Bei der WM in der Schweiz, als Norwegen überraschend Dritter wurde, gehörte Wasenden nicht zum Kader seines Heimatlandes.