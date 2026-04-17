Noch fehlen etliche Leistungsträger im Nationalteam. Vier Wochen vor dem WM-Start geht auch das zweite Testspiel in Tschechien verloren. Am Freitag war die DEB-Auswahl chancenlos.

Karlsbad (dpa) – Das deutsche Eishockey-Nationalteam hat auch das zweite WM-Vorbereitungsspiel in Tschechien verloren. Am Freitag unterlag die noch stark ersatzgeschwächte Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes in Karlsbad mit 1:4 (0:2, 0:1, 1:1). Für die Mannschaft von Bundestrainer Harold Kreis traf lediglich Daniel Fischbuch (58. Minute) von den Iserlohn Roosters.

Bereits am Donnerstag hatte Deutschland gegen die Tschechen 3:5 (0:1, 2:1, 1:3) verloren. Die DEB-Auswahl muss vier Wochen vor dem WM-Start in der Schweiz noch auf zahlreiche Leistungsträger der DEL-Halbfinalisten Berlin, München, Mannheim und Köln verzichten. Auch mögliche NHL-Verstärkungen sind noch nicht dabei.

Tschechien mit wesentlich mehr Zug zum Tor

Anders als noch am Donnerstag war das deutsche Team so einen Tag später völlig chancenlos. Die Tschechen spielten mit deutlich mehr Zug zum Tor und waren im Powerplay besser.

In der kommenden Woche stehen zwei Testspiele gegen die Slowakei in Kaufbeuren (23.4.) und Augsburg (25.4.) an. Österreich (30. April und 2. Mai) sowie zum Abschluss Weltmeister und Olympiasieger USA (10. Mai/alle MagentaSport) sind die weiteren Vorbereitungsgegner. Die WM startet für die deutsche Auswahl am 15. Mai (16.20 Uhr) in Zürich gegen Finnland.