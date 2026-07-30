Seit 2022 sind Russland und Belarus von Eishockey-Weltmeisterschaften ausgeschlossen. Nun hat der Weltverband entschieden, ob das auch beim Turnier in Deutschland so bleibt.

Zürich (dpa) – Die Eishockey-Weltmeisterschaft der Männer im kommenden Jahr in Deutschland findet erneut ohne Russland und Belarus statt. Das gab der Weltverband (IIHF) im Anschluss an eine Ratssitzung bekannt. Begründet wurde die Entscheidung mit «anhaltenden Sicherheitsbedenken und Bedenken hinsichtlich der sportlichen Integrität» im Falle von Russland sowie «anhaltender Sicherheitsbedenken» bei Belarus.

Russland und Belarus sind seit Beginn des Angriffskrieges auf die Ukraine im Februar 2022 von allen Turnieren ausgeschlossen.

Wie 2010 beginnt die Eishockey-Heim-WM im kommenden Jahr mit einem Arena-Spektakel auf Schalke. Deutschland eröffnet die Weltmeisterschaft am 13. Mai 2027 in der Gelsenkirchener Fußball-Arena gegen den Erzrivalen und aktuellen Vize-Weltmeister aus der Schweiz. Nach dem Eröffnungsspektakel auf Schalke finden die weiteren Spiele in Düsseldorf und Mannheim statt. Das deutsche Team trägt die Gruppenspiele in Mannheim unter anderem gegen Titelverteidiger Finnland aus. Die Halbfinals und das Endspiel finden in Düsseldorf statt.