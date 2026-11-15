WM-Gastgeber Kanada kündigt an, Russlands U20-Team keine Visa zu erteilen, der Weltverband trifft daraufhin eine Entscheidung. Für die Männer-WM 2027 in Deutschland fordert der DEB schnell Klarheit.

Berlin (dpa) - Die Junioren-Weltmeisterschaft im Eishockey in Kanada wird nach Angaben des Weltverbandes IIHF ohne Russland stattfinden. «Die IIHF bestätigt, dass die russische U20-Nationalmannschaft aufgrund der von der kanadischen Regierung offiziell mitgeteilten Haltung und den angekündigten Einschränkungen nicht an der Junioren-Weltmeisterschaft teilnehmen kann», teilte der Eishockey-Weltverband mit.

Zuvor hatte Kanada als Gastgeber der U20-WM angekündigt, Russlands Auswahl keine Visa erteilen zu wollen. Der Weltverband teilte mit, dass Kanada dennoch Gastgeber des Turniers bleiben werde.

Russischer Verband legt Protest ein und will sich an IOC wenden

Russlands Eishockeyverband RIHF gab kurz nach der IIHF-Mitteilung bekannt, «gegen diese inakzeptable und rechtswidrige Entscheidung energischen Protest» einzulegen. Sie sei «ausschließlich aus politischen Gründen getroffen» worden und verstoße damit gegen eine verbindliche und rechtskräftige Entscheidung des Sportgerichtshofs Cas.

Der Cas hatte Ende Oktober in einem Urteil entschieden, die Suspendierung russischer Eishockey-Teams trotz des weiter andauernden Angriffskrieges gegen die Ukraine aufzuheben.

Russlands Eishockeyverband kündigte an, sich gemeinsam mit dem Russischen Olympischen Komitee an das Internationale Olympische Komitee (IOC) zu wenden, «um diese inakzeptable Situation zu klären», wie es hieß. Der Verband werde alle verfügbaren rechtlichen Mittel ausschöpfen, um die Durchsetzung des Cas-Urteils, die Wiederherstellung der Rechte russischer Sportler und den Ersatz des entstandenen Schadens sicherzustellen.

Unklar ist, welche Folgen die jüngsten Entwicklungen rund um das Cas-Urteil für die Eishockey-WM der Männer 2027 in Deutschland haben werden. Die Bundesregierung hält eine Ausrichtung der WM bei einer Teilnahme Russlands für «faktisch nicht möglich». Mehrere Länder um Weltmeister Finnland wollen nicht gegen russische Mannschaften antreten.

DEB begrüßt Entscheidung - und wünscht sich Klarheit für WM 2027

Der Deutsche Eishockey-Bund hatte die Entscheidung des Weltverbands begrüßt. «Für unser U20-Team ist die Lage jetzt eindeutig. Das gibt Spielern und Trainerteam die nötige Ruhe für die Vorbereitung, die in wenigen Wochen beginnt», sagte der DEB-Vorstandsvorsitzende Frank Lutz laut einer Mitteilung. «Die kanadische Regierung hat klar Position bezogen, und viele Nationen haben in den vergangenen Wochen Haltung gezeigt. Diese Planungssicherheit brauchen wir jetzt auch für unsere Heim-WM im Mai - für die Teams, die Fans und alle Partner. Wir fordern daher eine zeitnahe Klärung durch IIHF.»