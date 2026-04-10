Mit dem hochkarätig besetzen Olympia-Kader hat das deutsche Eishockey-Aufgebot für den Start in die WM-Vorbereitung nichts mehr gemein. Bundestrainer Kreis muss auf bewährte Kräfte verzichten.

München (dpa) – Mit vier Neulingen und nur wenigen etablierten Nationalspielern startet Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis in der kommenden Woche in Tschechien in die WM-Vorbereitung. Fünf Wochen vor dem Start der Weltmeisterschaft in der Schweiz fehlen noch nahezu alle Leistungsträger wegen der parallel stattfindenden Playoffs in der Deutschen Eishockey Liga. In der nordamerikanischen Profiliga NHL hat die K.-o.-Runde noch nicht einmal begonnen.

Olympia-Teilnehmer Dominik Kahun (Lausanne), für den die Saison in der Schweiz bereits beendet ist, soll wegen einer Erkrankung erst Ende April zum Nationalteam stoßen. Dafür sind die Debütanten Samuel Dove-McFalls, Thomas Heigl (beide Nürnberg), Rayan Bettahar (Bremerhaven) und Johannes Krauß (Ingolstadt) erstmals im Kreis der Nationalmannschaft dabei.

Druck ist hoch

«Es wird eine anspruchsvolle Aufgabe, die uns auf einem hohen Niveau fordert», sagte Kreis zu den beiden Spielen am 16. (17.30 Uhr) und 16. April (17.00 Uhr) in Karlsbad. Nach dem enttäuschenden Olympiaturnier mit allen NHL-Stars stehen bei der WM auch der Bundestrainer und Sportvorstand Christian Künast unter Druck. Personelle Konsequenzen hatte es trotz teils heftiger Kritik der NHL-Stars um Leon Draisaitl zunächst nicht gegeben.