Noch fehlen dem Eishockey-Nationalteam in der WM-Vorbereitung etliche Leistungsträger. Gegen Österreich reicht es dennoch zum Sieg. Am Samstag folgt der nächste WM-Test.

Zell am See (dpa) – Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat im fünften WM-Test den dritten Sieg errungen. Das noch ersatzgeschwächte Team von Bundestrainer Harold Kreis gewann am Donnerstag das erste von zwei Testspielen gegen Österreich mit 4:3 (1:0, 1:1, 2:2). In Zell am See trafen Stefan Loibl (5. Minute/55.) von den Straubing Tigers, Alexander Blank (37.) von den Augsburger Panthern und Daniel Fischbuch (48.) von den Iserlohn Roosters.

Am Samstag (17.00 Uhr/MagentaSport) steht das nächste WM-Testspiel gegen Österreich in Garmisch-Partenkirchen an. Die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes muss auch dann noch auf die Spieler der beiden DEL-Finalisten Berlin und Mannheim sowie aus der nordamerikanischen Profiliga NHL verzichten. Die WM in der Schweiz beginnt in zwei Wochen.