Im Zoff um die WM-Teilnahme legt Russlands Eishockey-Chef mit Drohungen gegen den nächsten Gastgeber nach. Auch Kremlchef Putin äußert Vorwürfe.

Moskau (dpa) – Russlands Eishockeyverband hat Gastgeber Deutschland für den Fall eines erneuten WM-Ausschlusses mit Schadenersatzforderungen gedroht. Einen entsprechenden Antrag habe man bereits bei der Ethikkommission des Eishockey-Weltverbands IIHF hinterlegt, sagte Russlands Verbandschef Wladislaw Tretjak laut der Nachrichtenagentur Tass. Hintergrund ist die hitzige Debatte um die Wiederzulassung von Russlands Eishockey-Teams durch den Internationalen Sportgerichtshof Cas und die darauf folgenden Boykottdrohungen mehrerer Länder.

Kanada als Gastgeber der U20-WM am Jahresende hatte angekündigt, Russlands Auswahl keine Visa zu erteilen. In Deutschland, wo 2027 die Männer-Weltmeisterschaft stattfinden soll, hatte die Bundesregierung erklärt, eine Ausrichtung der WM sei bei einer Teilnahme Russlands «faktisch nicht möglich». Mehrere Länder um Weltmeister Finnland wollen nicht gegen russische Mannschaften antreten.

Putin: Grundsätze der Olympischen Charta missachtet

Verbandschef Tretjak konterte nun nach einer Sitzung mit Kremlchef Wladimir Putin und weiteren Sportfunktionären. «Sollten Kanada und Deutschland sich weigern, die russische Mannschaft zuzulassen, werden wir eine Entschädigung fordern, die Verlegung der Wettkämpfe durchsetzen und Sanktionen gegen die Veranstalter verhängen», sagte der ehemalige russische Nationaltorwart.

Auch Russlands Präsident Putin erklärte, mithilfe der Sportjustiz die Teilnahme russischer Sportler an internationalen Wettbewerben durchsetzen zu wollen. «Wir müssen diesen juristischen Weg konsequent weiterverfolgen und die getroffenen Entscheidungen – auch die des Internationalen Sportgerichtshofs – wahren. Denn die Gegenseite ignoriert in diesem Bereich das Rechtssystem und missachtet faktisch sämtliche Grundsätze der Olympischen Charta», sagte Putin laut Tass.

WM-Gastgeber Deutschland in Sorge

Der Deutsche Eishockeybund hatte bereits eine schnelle Klärung der heiklen Frage durch die IIHF angemahnt. «Wir verstehen, dass eine Lösung nicht von heute auf morgen vom Himmel fallen kann. Aber sie noch über mehrere Wochen hinzuziehen, ist für uns nicht vorstellbar», sagte der DEB-Vorstandsvorsitzende Frank Lutz. Für den WM-Gastgeber stellen die Wiederzulassung Russlands und die möglichen Konsequenzen für das Turnier dem DEB-Chef zufolge ein «signifikantes wirtschaftliches Risiko» dar.