Olympia ist für Eishockey-Star Kevin Fiala vorbei. Nach einer Operation am Unterschenkel fällt er auch lange in der NHL aus.

Mailand (dpa) – Eishockey-Star Kevin Fiala von den Los Angeles Kings hat bei Olympia mehrere Brüche im linken Unterschenkel erlitten. Der 29 Jahre alte Stürmer der Schweizer Nationalmannschaft wurde in Mailand operiert, wie sein NHL-Club mitteilte. Fiala wird den Rest der NHL-Hauptrunde, die am 16. April endet, verpassen.

«Nicht das Ende, das ich mir für meine erste Olympiade vorgestellt habe. Vielen Dank an alle, dass ihr euch gemeldet habt. Ich schätze die Unterstützung wirklich. Größtes Glück für mein Team Schweiz, holt sie euch!», schrieb Fiala auf Instagram zu einem Bild aus dem Krankenhaus.

Fiala war im olympischen Eishockey-Turnier bei der 1:5-Niederlage am Freitagabend gegen Kanada mit Tom Wilson von den Washington Capitals zusammengeprallt. Danach musste er auf einer Trage liegend vom Eis gefahren werden.

Gegenspieler entschuldigt sich

«Es tut mir furchtbar leid. Ich sende ihm und seiner Familie meine besten Wünsche, ich bete für ihn. Man möchte nie, dass ein Spieler ausfällt, vor allem nicht bei so einem Turnier. Das ist bitter für das Land und die Mannschaft», sagte Wilson.