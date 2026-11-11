Das sportpolitische Tauziehen um die Wiederzulassung Russlands im Eishockey spitzt sich zu. Dem WM-Gastgeber Deutschland läuft die Zeit davon.

Berlin (dpa) - Die Gegner einer Rückkehr Russlands ins internationale Eishockey und zur WM 2027 in Deutschland erhöhen den Druck auf den Weltverband IIHF. Eine Gruppe von mindestens sieben Nationen um den Deutschen Eishockey-Bund (DEB) habe den neuen Spielplan für die U20-Weltmeisterschaft in Kanada, in dem Russland das Team Norwegens ersetzen soll, nicht unterschrieben, sagte der DEB-Vorstandschef Frank Lutz im Sportausschuss des Bundestags. Eine entsprechende Boykott-Haltung gegen Spiele gegen russische Teams sei weiterhin auch für die WM in Deutschland im kommenden Jahr zu erwarten.

Mit Blick auf diese Situation drängte Lutz erneut auf eine schnelle Klärung der Russland-Frage durch die IIHF. «Wir verstehen, dass eine Lösung nicht von heute auf morgen vom Himmel fallen kann. Aber sie noch über mehrere Wochen hinzuziehen, ist für uns nicht vorstellbar», sagte der DEB-Vorstandsvorsitzende.

Boykottdrohungen bei Spielplan-Änderung

Der Internationale Sportgerichtshof Cas hatte Ende Oktober entschieden, dass Russlands Eishockey-Teams wieder für internationale Turniere zuzulassen seien. Das betrifft zunächst die U20-WM am Ende des Jahres. Dafür hatte die IIHF widerwillig inzwischen Russlands Junioren wieder ins Teilnehmerfeld aufgenommen und den Spielplan entsprechend geändert. Gleiches müsste nach dem Willen des Cas auch für die WM in Deutschland passieren.

Für diesen Fall hatten bereits mehrere Nationen um Weltmeister Finnland angekündigt, nicht gegen ein russisches Team anzutreten. Ein veränderter Spielplan würde auch angesichts der knapp 250.000 bereits verkauften Tickets für die Gastgeber zum Problem werden, da Fans ihr Geld zurückfordern könnten, warnte Lutz. Die Situation stelle ein «signifikantes wirtschaftliches Risiko» für den DEB dar. Sollten sich mehrere Gruppengegner Russlands den Spielen verweigern, würde dies «das Turnier ad absurdum führen», sagte Lutz.

Neu-Ausschluss als Lösung?

Als möglichen Ausweg zeigten Lutz und der sportpolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, Stephan Mayer, einen erneuten Ausschluss Russlands mit neuer Begründung durch die IIHF auf. Durch die Boykottdrohung mehrerer Länder sei faktisch eine neue Situation entstanden und die Integrität des Wettbewerbs gefährdet. Bislang hatte der Weltverband die Suspendierung russischer Teams vor allem mit Sicherheitsbedenken begründet.

Eine Verweigerung von Visa für Russlands Team, wie Kanadas Premierminister Mark Carney sie für die U20-WM angekündigt hatte, ist aus Sicht von Sport-Staatsminister Ronald Rauhe «keine Lösung». Daher führe die Bundesregierung in Abstimmung mit dem DEB und dem Deutschen Olympischen Sportbund Gespräche darüber, wie eine Nicht-Zulassung Russlands für die Weltmeisterschaften herbeigeführt werden könne.