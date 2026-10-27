Münchens Goalie verletzt sich und wird lange fehlen. Was der einstige Vize-Weltmeister mit dem EHC und der Nationalmannschaft verpasst.

München (dpa) – Der EHC Red Bull München und die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft müssen vorerst auf Torhüter Mathias Niederberger verzichten. Der Goalie erlitt im DEL-Spiel gegen die Iserlohn Roosters (3:2) eine Unterkörperverletzung und fällt nach Vereinsangaben «voraussichtlich bis zum Jahresende» aus. Welche Verletzung der 33-Jährige genau davontrug, das wurde – wie im Eishockey üblich – nicht genau bekanntgegeben.

Niederberger fehlt damit nicht nur dem EHC in den anstehenden Liga-Matches der nächsten zwei Monate, sondern auch dem Nationalteam beim Deutschland Cup in der kommenden Woche in seiner Geburtsstadt Düsseldorf. Der Torwart ist dreimaliger deutscher Meister mit Berlin (2021, 2022) und München (2023) und wurde 2023 mit der DEB-Auswahl Vize-Weltmeister.