Laura Kluge lebt vom Eishockey, andere Nationalspielerinnen trainieren nach der Arbeit. Gemeinsam wollen sie bei der WM gegen Finnland ins Halbfinale.

Esbjerg (dpa) – Für Laura Kluge ist Eishockey ein Beruf. Für viele Mitspielerinnen ist für ihre Leidenschaft dagegen erst nach Feierabend Zeit. Während die Nordamerika-Profis für ihren Sport bezahlt werden, müssen andere Nationalspielerinnen Arbeit und Training miteinander vereinbaren. Ihr Traum vor dem WM-Viertelfinale gegen Finnland am Freitag (15.00 Uhr/MagentaSport) ist dennoch derselbe: die erste deutsche WM-Medaille. Die Bedingungen, unter denen sie dafür arbeiten, sind aber oft nicht die besten.

«Frauen-Eishockey in Deutschland ist leider eher noch ein Hobby, bei dem man teilweise noch draufzahlen muss», sagte Kluge dem Rundfunk Berlin-Brandenburg. «Wir haben auch ganz viele Mädels in der Mannschaft, die 40 Stunden in der Woche arbeiten gehen und dann abends ins Training.» Einige Spielerinnen erhalten noch eine Sportförderung unter anderem durch die Bundeswehr. Kluge, die in Nordamerika für Boston Fleet aktiv ist, kann sich dagegen voll auf Eishockey konzentrieren. «Ich habe das große Glück, für mein Hobby bezahlt zu werden», betonte die 30 Jahre alte Berlinerin.

Ligaspiele vor teilweise 100 Zuschauern

Die Deutsche Frauen Eishockey Liga (DFEL) besteht aus sechs Mannschaften. Nur vier kommen aus Deutschland, hinzu kommen Teams aus Budapest und Bratislava. Es fehlt an Sponsoren, an Sichtbarkeit im Fernsehen. Während in der Profiliga in den USA und Kanada im Durchschnitt über 9.000 Zuschauer pro Spiel kamen, finden Partien in der DFEL teilweise vor 100 Fans statt. «Die Eishallen in Deutschland sind rar, teilweise marode», sagte Ronja Jenike, Leistungssportreferentin Frauen beim Deutschen Eishockey-Bund (DEB).

Der DEB stellt seit diesem Jahr pro Saison 100.000 Euro für die DFEL zur Verfügung. Davon sollen Strukturen der bestehenden Clubs gestärkt und neue Mannschaften angelockt werden. «Mehr Teams wären wichtig, um dadurch auch mehr deutsche Spielerinnen aufs Eis zu bringen», forderte Nationalspielerin Kluge.

Die Probleme im deutschen Frauen-Eishockey fangen schon früh an. «Wir hatten viele Probleme, uns als Mädchen in den Clubs durchzusetzen in einem von Männern dominierenden Sport, weil viele Verbände, Trainer und Vorstände keine Mädchen wollten», erklärte Luisa Welcke. Die Stürmerin ist gemeinsam mit Zwillingsschwester Lilli im Junioren-Alter in die USA gegangen, um ihren Eishockey-Traum leben zu können. Nach der WM hoffen sowohl Lilli (Minnesota Frost) als auch Luisa Welcke (Boston Fleet), sich über das Trainingscamp in die PWHL zu spielen.

Mit Nordamerika-Trio zur ersten Medaille?

In der PWHL erhielt Kluge ein Grundgehalt in Höhe von 45.000 US-Dollar (40.600 Euro) für die Saison 2025/26. Hinzu kommen Boni und Zusatzleistungen. Auch im Umfeld wird den Spielerinnen in der PWHL vieles abgenommen. «Für uns wird das Essen besorgt, die Unterkünfte. Meistens reisen wir schon zwei, drei Tage vor den Spielen an», sagte Kluge. In der DFEL ist das nicht ansatzweise möglich.

In Dänemark führten daher Kluge, Torhüterin Sandra Abstreiter, die voraussichtlich für Hamilton spielen wird, oder auch Verteidigerin Katarina Jobst-Smith (Detroit) die deutsche Nationalmannschaft bis ins Viertelfinale. Nach toller Gruppenphase mit Rang zwei hofft die DEB-Auswahl auf den nächsten Coup. «Wir wollen ins Halbfinale», sagte Abstreiter. Das würde am Sonntag stattfinden.

Platz vier war 2017 bislang die beste WM-Platzierung. Mit der Nordamerika-Power soll es hinter den weit entfernten US-Girls und Kanada erstmals eine Medaille geben. Ein Sieg gegen Finnland ist die Voraussetzung.