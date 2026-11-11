Die deutschen Eishockey-Frauen beenden die Gruppenphase mit drei Siegen und nur einer Niederlage. Am Freitag geht es in der K.-o.-Runde weiter.

Esbjerg (dpa) – Die deutschen Eishockey-Frauen überraschen weiter bei der Weltmeisterschaft in Dänemark. Gegen die Schweiz gewann das Team von Bundestrainer Jeff MacLeod in Esbjerg mit 3:1 (0:1, 2:0, 1:0) und beendete die Gruppenphase mit drei Erfolgen und nur einer Niederlage gegen Olympiasieger USA auf Rang zwei.

Gegner für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) ist im Viertelfinale am Freitag Finnland. Das Nationalteam hatte die Runde der besten Acht bereits vor dem Duell mit der Schweiz erreicht.

Schweiz führt, Deutschland antwortet

Anders als noch beim 2:1-Erfolg gegen Tschechien gelang den Gegnerinnen das erste Tor. Die Schweizerin Alessia Baechler (9. Minute) überwand mit einem Schuss unter die Latte Deutschlands Top-Torhüterin Sandra Abstreiter. Nur eine Minute später hatte die Keeperin aus der nordamerikanischen Profiliga PWHL Glück: Ivana Wey traf den Pfosten.

Im Mitteldrittel drehten zwei weitere PWHL-Spielerinnen das Match für die DEB-Auswahl: Erst traf Laura Kluge zum verdienten Ausgleich. Nur 55 Sekunden später erzielte Verteidigerin Katarina Jobst-Smith mit ihrem dritten Turniertreffer das 2:1.

Nix sorgt für den Endstand

Deutschland kontrollierte die Partie auch im Schlussdrittel und belohnte sich früh: Die für Frölunda HC in Schweden spielende Emily Nix (43.) erhöhte auf 3:1. Das MacLeod-Team überstand danach sogar eine doppelte Unterzahl und konnte sich über eine starke Vorrunde freuen.