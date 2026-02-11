Eigentlich sollte das deutsche Eishockey-Viertelfinale der Frauen am Freitag stattfinden. Wegen eines Nachholspiels werden die Partien nun erst später terminiert. Gegner ist wahrscheinlich Kanada.

Mailand (dpa) – Die deutschen Eishockey-Frauen müssen länger als von ihnen erhofft auf den Termin ihres Viertelfinals bei den Olympischen Winterspielen warten. Wie der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) mitteilte, sollen die Spiele der Runde der besten acht Teams erst nach dem auf Donnerstag verlegten letzten Vorrundenspiel Kanada gegen Finnland angesetzt werden.

Nach ursprünglichem Spielplan hätte Deutschland als Zweiter der Gruppe B am Freitag wieder spielen müssen. Laut DEB findet das K.-o.-Spiel mit großer Wahrscheinlichkeit gegen Kanada nun jedoch erst am Samstag statt. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es heute aber noch nicht. Das Vorrundenspiel Kanadas gegen Finnland war verlegt worden, weil es in der vergangenen Woche bei den Finninnen einen Norovirus-Ausbruch gegeben hatte.

DEB-Stürmerin Kluge aktuell Top-Scorerin

Da Kanada am Dienstag überraschend deutlich 0:5 gegen die USA verloren hatte, ist immer noch nicht ganz klar, gegen wen das deutsche Team im Viertelfinale antreten muss. Ein Duell mit Olympiasieger Kanada ist aber sehr wahrscheinlich. «Wir haben da nichts zu verlieren», sagte Laura Kluge, die am Dienstag den 2:1-Siegtreffer im letzten Vorrundenspiel gegen Italien erzielt hatte.

Die Angreiferin von Boston Fleet aus der nordamerikanischen Profiliga PWHL ist aktuell Top-Scorerin des gesamten olympischen Turniers der Frauen. Die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) ist erstmals seit 2014 wieder bei Olympischen Winterspielen dabei.