Am letzten Spieltag der DEL-Hauptrunde sichert sich der Titelverteidiger Platz sechs. Die Adler Mannheim schaffen es in die Champions League. Am Dienstag starten die Pre-Playoffs.

Berlin (dpa) – Die Eisbären Berlin haben sich auf den letzten Drücker die direkte Playoff-Teilnahme in der Deutschen Eishockey Liga gesichert. Der Titelverteidiger besiegte am letzten Hauptrundenspieltag den EHC Red Bull München mit 5:1 (1:0, 3:1, 1:0) und behauptete damit Vorrundenplatz sechs vor den Fischtown Pinguins, die trotz eines 6:1 (2:0, 3:0, 1:1) gegen den Letzten und wahrscheinlichen Absteiger Dresdner Eislöwen in die Pre-Playoffs müssen.

Dort spielen von Dienstag an Bremerhaven gegen die Nürnberg Ice Tigers und die Grizzlys Wolfsburg gegen die Schwenninger Wild Wings um die letzten beiden Plätze im Playoff-Viertelfinale, das am 24. März beginnt. Für den Einzug ins Viertelfinale sind aus maximal drei Spielen zwei Siege nötig.

Haie stellen Punkterekord ein, Mannheim in die Champions League

Hauptrundensieger Kölner Haie gewann zum Vorrundenende 6:3 (0:1, 3:1, 3:1) beim Tabellendritten Straubing und egalisierte mit 116 Punkten den Hauptrundenrekord der Adler Mannheim, die als zweitbestes Team in die Playoffs starten. Für das Viertelfinale stehen die Duelle Straubing gegen Berlin und München gegen Ingolstadt bereits fest. Köln und Mannheim treffen auf die beiden Teams, die sich in den Pre-Playoffs durchsetzen.

Die Adler schafften durch Platz zwei nach der Vorrunde die Champions-League-Teilnahme. Scorerkönig wurde mit 65 Punkten Evan Barratt von den Nürnberg Ice Tigers vor Riley Barber vom ERC Ingolstadt (63), der zusammen mit Liam Kirk von den Eisbären Berlin Torschützenkönig mit 32 Treffern wurde.

Der Tabellenletzte Dresden muss wie gewöhnlich noch einige Wochen warten, bis feststeht, ob es einen Zweitliga-Aufsteiger gibt. Erst dann wäre der direkte Wieder-Abstieg perfekt. Niemals zuvor holte ein DEL-Team so wenige Punkte (26) wie die Sachsen.