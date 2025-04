Berlin (dpa) – Die Eisbären Berlin sind nur einen Sieg vom erneuten Einzug ins Playoff-Finale der Deutschen Eishockey Liga entfernt. Der Titelverteidiger gewann in eigener Halle gegen die Adler Mannheim mit 5:1 (1:0, 2:0, 2:1) und führt nun in der Best-of-Seven-Serie mit 3:0. Leonhard Pföderl erzielte zwei Tore, außerdem trafen Kai Wissmann, Ty Ronning und Yannick Veilleux für die Hauptstädter. Für Mannheim war vor 14.200 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof Austin Ortega erfolgreich.

Schon am Dienstag (19.15 Uhr) treffen beide Teams in Mannheim zum möglicherweise entscheidenden vierten Spiel aufeinander.

Zweiter Sieg für Köln

Im zweiten Halbfinale haben Kölner Haie mit dem zweiten Erfolg hintereinander die Führung übernommen. Zwei Tage nach dem 5:2 bezwangen die Rheinländer den gastgebenden ERC Ingolstadt mit 2:0 (1:0, 0:0, 1:0). Josh Currie (8.) Minute und Fredrik Storm (60.) mit einem Treffer ins leere Ingolstädter Tor sorgten für die 2:1-Führung der Kölner in der Best-of-Seven-Serie. Die vierte Partie findet am Mittwoch (19.15 Uhr) in Köln statt.