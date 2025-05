Seit den zwei Niederlagen zum Start in die Playoffs haben die Edmonton Oilers nicht mehr verloren - und ziehen auch das zweite Spiel in Vegas auf ihre Seite. Draisaitl macht den Jubel möglich.

Las Vegas (dpa) - NHL-Torschützenkönig Leon Draisaitl hat die Edmonton Oilers in den Playoffs gegen die Vegas Golden Knights zum zweiten Sieg geschossen. Der deutsche Eishockey-Star traf in der Verlängerung zum entscheidenden 5:4 und sicherte seinem Team einen enorm wertvollen zweiten Auswärtssieg.

Zuvor hatten sich die Oilers nach einem 0:1-Rückstand eine 4:2-Führung erarbeitet, mussten aber noch den Ausgleich hinnehmen. Draisaitl hat nun in sechs von sieben Playoff-Spielen dieser Saison mindestens eine Torbeteiligung. Die Oilers haben seit den beiden Niederlagen gegen die Los Angeles Kings zum Start in die erste Runde fünf Mal in Serie gewonnen.

In der Best-of-Seven-Serie braucht ein Team vier Siege zum Einzug in die nächste Runde. Die beiden kommenden Partien finden in Edmonton statt, ein fünftes Spiel wäre dann wieder in Las Vegas. Im ersten Spiel des Tages holten die Washington Capitals ein 3:1 gegen die Carolina Hurricanes und glichen in dieser Serie aus.